'TERROR'

Cantor sertanejo é atropelado ao socorrer vítima de outro acidente

Ele estava de costas e foi arremessado a cerca de três metros de altura antes de cair no para-brisa do veículo

Da Redação

Publicado em 4 de junho de 2024 às 11:54

Athos Prado Crédito: Reprodução

O cantor sertanejo Athos Prado foi atropelado por um motorista embriagado enquanto prestava socorro a uma vítima de outro acidente, ocorrido na entrada da cidade de Rio Verde, no interior de Goiás. O acidente aconteceu na madrugada de domingo (2).

Por volta das quatro horas da manhã, Athos voltava de um show no Mato Grosso do Sul quando viu um motociclista caído às margens da BR-060. O cantor disse ao portal Splash que parou para prestar socorro e ligou para as autoridades.

O motorista de outro carro que passava pela via atropelou Athos e mais um homem que havia parado para ajudar. O cantor estava de costas e foi arremessado a cerca de três metros de altura antes de cair no para-brisa do veículo.