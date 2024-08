REAVALIANDO RETORNO

Cantora Halsey se arrependeu de retomar carreira ao ser criticada pelos fãs: 'Maldosos comigo'

No Tumblr, a cantora desabafou sobre os ataques que recebe desde seu retorno ao cenário musical

Halsey revelou ter se arrependido de retomar sua carreira como cantora após ser criticada por seus fãs. A artista se afastou dos palcos devido ao lúpus, uma doença autoimune, e a uma rara síndrome linfoproliferativa. No mês passado, ela lançou dois singles: The End e Lucky.

No Tumblr, a cantora desabafou sobre os ataques que recebe desde seu retorno ao cenário musical. "Meus próprios fãs são, de longe, mais maldosos comigo do que qualquer outra pessoa no planeta", afirmou.