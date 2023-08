Carla Perez, Xanddy e filhos se tatuam em família: 'Muito especial'

Carla Perez e Xanddy se reuniram com os filhos Camilly Victória e Victor Alexandre para se tatuarem em família. Nas redes sociais nesta segunda-feira (28), a dançarina compartilhou os bastidores do momento.



Enquanto Victor fez sua primeira tatuagem com a irmã em referência aos irmaos Bart e Lisa, dos Simpsons, o casal fez uma tatuagem inspirada em desenhos dos filhos quando menores.



O cantor brincou que as imagens retratam "vagalume e abelhinha/urso/tartaruga" e disse que os desenhos são "os mais lindos do mundo inteiro".