Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre acidente doméstico: 'A pancada foi muito forte'

O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, 87 anos, disse em entrevista ao programa Fofocalizando na tarde desta quarta-feira, 15, que passa bem após o acidente que sofreu em seu sítio, no interior de São Paulo, no último sábado, 11.



Ao cair, Nóbrega bateu a cabeça, o que gerou um pequeno sangramento interno. O apresentador foi internado no mesmo dia no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista.



"Estava na piscina, estava uma alegria. Eu estava de sunga e chapéu mexicano. A gente ia comer um churrasco. Eu falei: 'vou tomar um chuveirinho para tirar o óleo do corpo'. Levei um tropeção em um degrau bem grande", contou à jornalista Gabi Cabrini o apresentador de A Praça É Nossa.