Carlos Alberto de Nóbrega mostra cicatriz na cabeça e comenta acidente

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega fez sua primeira aparição no SBT após passar por cirurgia no cérebro. Em vídeo exibido no episódio de A Praça é Nossa que foi ao ar na quinta, 28, o comunicador mostrou a cicatriz na cabeça e anuncia seu retorno para o "velho e querido banco" em 2024.



Sentado no primeiro banco usado no cenário do programa, o apresentador explicou: "Aconteceu um acidente comigo, vocês sabem. Eu levei um tombo muito feio, e Deus me ajudou mais uma vez", disse. O apresentador comenta que caiu com a mão na cabeça, o que impediu que ele batesse na pedra de sua casa. "A minha mão me protegeu mas, mesmo assim, eu tive dois coágulos".