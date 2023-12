Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta médica após cinco dias internado

Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde desta terça (19). O comediante de 87 anos estava internado desde a última quinta-feira (14) para se submeter a uma cirurgia no cérebro.



O artista deixou a unidade hospitalar acompanhado da mulher, a médica Renata Domingues da Nóbrega, que informou ao gshow a alta e e enviou uma foto exclusiva do marido pronto para sair.