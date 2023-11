Carlos Alberto Nóbrega está bem e deve ter alta após acidente doméstico

Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, foi internado no último sábado, 11, após sofrer uma queda em sua casa de campo e ter um pequeno sangramento interno na cabeça. Segundo a assessoria do apresentador, ele está bem e deverá ter alta em breve.



Marcelo de Nóbrega, filho de Carlos Alberto, detalhou o acidente ao programa Fofocalizando, do SBT.