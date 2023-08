Carlos Alberto de Nóbrega passa bem, mas deve seguir internado

Carlos Alberto de Nóbrega, 87 anos, segue em recuperação no Hospital Sírio Libanês e deve ficar internado até a próxima terça-feira, 22. "Ele está se recuperando muito bem, mas ficará internado no Hospital Sírio Libanes provavelmente até a próxima terça-feira (22)", informou a assessoria ao Estadão.



Internado desde a última quinta-feira, 17, após ser diagnosticado com o novo coronavírus, a esposa do humorista, Renata Domingues de Nóbrega, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Em uma postagem, ela compartilhou uma imagem de Carlos Alberto em uma cama hospitalar, usando uma máscara de proteção, e reforçou: "Sim, @calbertonobrega está com covid, mas está bem."