Carlos Prazeres se pronuncia: 'Bahia é onde mais amei e recebi amor'

Carlos Prazeres, regente da Osba. Crédito: Divulgação

O maestro Carlos Prazeres, atual regente da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), se pronunciou, na noite desta quarta-feira (12), pela primeira vez após o anúncio de que o Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM) venceu edital que define o comando da Orquestra pelos próximos dois anos.

O artista pediu desculpas por não ter se pronunciado antes, agradeceu ao público e se declarou à Bahia.

"Só digo que eu tenho o que há de mais precioso nesta vida: o carinho e o reconhecimento de vocês. A Bahia foi o que de mais importante aconteceu na minha vida, seja como profissional, seja como pessoa. Aqui foi onde mais amei e recebi amor. Serei grato até o último dia de minha vida", publicou o maestro.

O resultado, que foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta, contemplou o IDSM em detrimento da Associação dos Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA), o que gerou lamentações por toda internet. O IDSM, ligado ao maestro Ricardo Castro, do grupo que comanda o Neojiba, assume os trabalhos até 2025, com um orçamento de R$ 26 milhões.

Os atuais músicos da Osba rejeitam a proposta "eurocêntrica" do maestro Ricardo Castro. No ano passado, Castro criticou o espetáculo "Osbrega", uma apresentação com clássicos da música romântica brasileira, e classificou o projeto como “um círculo do inferno nunca antes visto neste país”. A posição do maestro foi repudiada pelo público e por músicos da Osba.

Em nota, a Secretaria de Cultura (Secult) diz que a Associação dos Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) não atingiu a Nota Técnica mínima apta para chegar à fase seguinte do processo de seleção, sendo portanto, desclassificada.

"A partir de agora, conta-se 05 dias úteis para interposição de recursos. Após essa etapa, inicia-se a fase de habilitação jurídico-fiscal e qualificação econômico e financeira. Somente após essa fase, a SecultBa, conjuntamente com a Diretoria Geral da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb/SecultBa), divulgará parecer final da Comissão Julgadora e emitirá Ato de Homologação, declarando o resultado final", diz o texto.

Concertos esgotados

Após o anúncio de que a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) terá uma nova gestão, os ingressos da apresentação que acontece na semana que vem ainda com o atual maestro Carlos Prazeres esgotaram em minutos.

Os espetáculos, que acontecem nos dias 21 e 11, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves tiveram a venda aberta às 14h desta quarta-feira (12) e, em poucos minutos, se esgotaram, de acordo com comentários das redes sociais.

"7 minutos depois já está esgotado no Sympla", comentou um usuário do Instagram na postagem na Osba. Outros relatam indignação por não terem conseguido fazer a compra on-line. "Absurdo o que acontece no Sympla. Desde 14h já estava no site para comprar e os ingressos esgotaram mal abriu a venda!", comentou uma segunda pessoa.