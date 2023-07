Carolina Dieckmann posta foto com Sheron Menezzes: 'Protagonista mais linda'

Intérprete de Lumiar em "Vai na Fé", Carolina Dieckmann postou uma foto com Sheron Menezzes, que dá vida a protagonista Sol na novela das sete da Globo, e exaltou parceria com a atriz.



"Duvido alguém ter uma protagonista mais linda que a minha… NossaSOL @sheronmenezzes", escreveu na legenda da publicação. Carol recebeu mensagens carinhosas no Instagram destacando as atuações impecáveis das duas na trama.