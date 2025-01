ACOMPANHAMENTO MÉDICO

Carolina Dieckmann revela o que fez para emagrecer: 'fiz um jejum muito difícil'

Ela emagreceu para interpretar Helena no filme “Pequenas Criaturas”, de Anne Pinheiro Guimarães

Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 13:59

Carolina Dieckmann fez uma sequência de stories respondendo dúvidas de seus seguidores nesta segunda-feira (20.01). A atriz deu detalhes de seu processo de emagrecimento após ser questionada na caixinha de perguntas.

Ela emagreceu para interpretar Helena no filme “Pequenas Criaturas”, de Anne Pinheiro Guimarães.



“Ultimamente todas as fotos que eu posto as pessoas falam, algumas criticam. Mas eu não gosto da ideia de rebater, eu gosto da ideia de conversar e não tenho problema nenhum em falar sobre isso, até porque emagrecer para um trabalho é uma coisa que me dá muito prazer. Ver que o meu corpo responde aos meus desejos e as coisas que eu escolho para fazer, para as minhas personagens”, declarou Carolina nos stories.

“Eu fiz um jejum muito difícil de fazer. Mas fiz com acompanhamento médico, fazendo exames, colocando as vitaminas que eventualmente eu não ia conseguir ter através da alimentação porque estava comendo só uma vez por dia. Eu me senti muito bem. Nos primeiros dias foi muito difícil mesmo, porque acho que todas as mudanças radicais que a gente faz, elas têm um impacto, mas depois me senti muito bem”, declarou ela.

A atriz ainda disse que não vai falar muito sobre o assunto porque acredita que o que ela fez não vai servir para qualquer pessoa e é muito individual. Ela também ressaltou a importância de fazer acompanhamento médico.