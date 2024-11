TEM QUE LER

Cartunista baiana Manhã Ortiz faz uma arte bacana e afiada

Autora está lançando o livro Trago Verdades, com cartuns criados por ela entre 2019 e 2024

Manhã, que tem graduação em artes cênicas e comunicação, além de um mestrado em filosofia, se reconhece com uma multiartista e cita outros que passaram por diversas artes, como Millôr Fernandes e Glauber Rocha. “Tenho ideias poéticas e as linguagens servem como uma ferramenta. Não temos obrigação de ser especialista. Sou poeta e artista de teatro, uma criadora nas mais diversas linguagens”, diz Manhã.

A cartunista diz que sempre se interessou pelo haikai, um tipo de poema japonês que se caracteriza por ser muito conciso, bem no estilo dos textos que estão em Trago Verdades. “Comecei no cartum sem pretensão, porque acho que ele condensa minha forma de pensar e de falar, tenho esse jeito meio haikai. Costumo soltar frases assim e acho que ilustrar ajuda a somar ao texto”, explica.

Quando estamos numa discussão mais quente e alguém tem dificuldade em entender algo supostamente óbvio que o outro tem a dizer, é comum um dos interlocutores perguntar: “quer que eu desenhe para você entender?”. “Quando me dei conta, estava fazendo cartuns. Quase diariamente, tinha ideias cômicas que tinham a ver com relacionamento e o sofrimento das mulheres no caldeirão machista. Pensei: ‘quer que eu explique para os homens se darem conta e para as mulheres se libertarem de papéis que nos escravizam’?”.