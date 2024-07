FIM DA RELAÇÃO

Casamento às Cegas: Ingrid revela pedido de medida protetiva contra Leandro após abuso

Participante publicou vídeo no Instagram falando sobre abuso sexual, traições e b.o contra o ex-marido

Estadão

Publicado em 12 de julho de 2024 às 20:22

Ingrid e Leandro participaram da quarta temporada de Casamento às Cegas Crédito: Reprodução

Participante da quarta temporada do reality show Casamento às Cegas, a arquiteta Ingrid Santa Rita, 34, publicou um vídeo na noite da última quinta-feira (11), detalhando o abuso sexual sofrido por parte de seu ex-marido, o personal trainer Leandro Marçal, 32. Eles se conheceram no programa produzido pela Netflix e Endemol. No vídeo, Ingrid também conta que fez um B.O contra o ex e diz estar protegida pela Lei Maria da Penha.

"Imagino que isso deva ter assustado e engatilhado muitos de vocês, mas estou convivendo com essa dor há meses. E me desculpem o descontrole no reencontro, mas foi a primeira vez que o vi desde que a gente terminou", explicou.

O episódio Reencontro fecha a temporada do reality, e funciona como uma espaço para "lavar a roupa suja", e falar quais casais formados no programa ainda estão juntos. A participante retratou como sua saúde mental foi afetada ao pensar em rever o ex. "Desde que nos separamos eu não o vi mais, até o dia do reencontro. Conforme a data foi chegando eu comecei a ter crises de pânico, comecei a ser medicada e a passar na psiquiatria e psicologia, porque eu sabia que eu iria encontrar com o Leandro."

Mesmo com mais de 15 minutos narrando detalhes do abuso, mentiras e traições, a arquiteta tentou tranquilizar as seguidores: "Eu quero voltar a ser a Ingrid que sorri, a Ingrid alegre, a Ingrid feliz, que gosta da vida, que ri alto, que fala alto. É essa mulher que eu sou, e que vou voltar a ser!".

Motivo do término e abuso sexual

Ingrid contou que o casal enfrentava os problemas sexuais desde o reality e que mais tarde descobriu que Leandro já enfrentava problemas com disfunção erétil desde os 20 anos. E relembrou que tudo começou com um casamento feliz. "Casamos felizes, tá gente? Casamos muito felizes e tudo foi muito sincero. Posterior a isso, tivemos muitas relações e todas consensuais, o Leandro sempre me respeitou, inclusive na gravação do programa."

"Houve sim algumas dificuldades iniciais, a relação sexual sempre se arrastou até o final da nossa relação, mas sabíamos lidar com isso de forma até que saudável. Acolhi o Leandro, desde o início. Porém, em dado momento, ficou insustentável aquela situação, na verdade, frustrante é a melhor palavra, por tentarmos e não conseguimos evoluir naquilo", relembra.

"Eu falei ‘você precisa voltar a fazer terapia’, porque ele fazia antes do programa e chegou a fazer algumas durante, mas ele já estava há quase dois meses sem nenhum tipo de tratamento, e eu incentivei, falei ‘olha a gente vai parar de tentar, porque isso ta pegando muito para mim’. Foi então que ele falou para mim que essas questões eréteis dele já eram arrastadas desde os 20 anos", completou Ingrid.

Ela descreveu que após essa conversa, Leandro optou por "resolver o problema sozinho". "Ele esperava eu dormir para tentar resolver o problema. Na cabeça dele, se ele conseguisse transar comigo, a gente não ia mais ter problema nenhum, só que ele esqueceu que precisava avisar, que precisava ser consentido como até então era."

As noites começaram a ser momentos de horror, desabafou Ingrid. "Eu acordava e pedia para ele parar. Eu voltava a dormir e ele tentava todas as práticas possíveis ali, uma tentativa insana de resolver o problema. E não foi um ou dois dias, foram vários dias que se sucederam e eu não conseguia reagir. Aquilo era muito difícil para mim, e eu acordava dizendo ‘Para, pelo amor de Deus, para. O que você está fazendo? Estou começando a ficar com nojo de você’ e ele dizia: ‘Não amor, tudo bem, eu vou parar, desculpa, é que eu realmente queria tentar resolver nosso problema’. E eu voltava a dormir."

Ingrid, por fim, relatou o dia do término: "Nesse último dia, colapsei, eu acordei diversas vezes com ele tentando, e na última tentativa eu não conseguia entender porque não conseguia sair daquilo. E eu dizia ‘Leandro para, isso vai me machucar, isso não está legal’. E ele dizia: ‘Não, vamos tentar’. Eu respondia: ‘Para, por favor’. E ele, de novo, tentando ficar ereto. Eu, enojada, gritava: ‘Não toca mais em mim, eu não quero que você toque em mim’. Não tinha mais respiração e eu desmaiei e bati com as costas na cama e acordei com minhas duas filhas em cima de mim".

Após o ocorrido, Ingrid descreveu a situação acalorada, enquanto suas filhas a socorriam, Leandro permaneceu sentado na cama olhando. Até que Duda, 13, filha mais nova, disse para a mãe sair daquela relação.

"Passado isso terminei com o Leandro e eu falei para ele que não ia trazer isso ao público, que eu tinha consciência que isso poderia influenciar muito nossas vidas e que eu não queria ser conhecida por essa situação. E pedi para ele viver a vida dele, que eu viveria a minha. E foi assim que terminei com o Leandro."

Mas, mesmo após o término, Leandro continuou procurando por Ingrid. A partir disso, segundo a participante, ele começou a frequentar os mesmos lugares que ela e enviar mensagens esporádicas.

"O que me assustou e me fez procurar o programa foi ele dizer: ‘Ingrid, a gente não precisa ser amigo, mas precisamos ter uma boa convivência, porque afinal, vamos nos encontrar em eventos e em outras situações, e quando isso acontecer, precisamos estar bem’." Ela segue: "Isso começou a me desesperar, porque ele não entendia todo o mal que me causou."

O que disse Leandro sobre o caso

Ainda durante o programa, Leandro falou sobre o desabafo de Ingrid: "Nossa relação nunca foi amistosa, nunca foi saudável de fato, a gente nunca conseguiu se conectar de fato. Na parte sexual, pegou muito. Em determinado momento, fiz exame, fui procurar ajuda, entender o que estava acontecendo com o Leandro. A gente entendeu que não era um problema físico, era um problema psicológico".

Ele falou do seu problema de ereção e assumiu o erro. "Na parte sexual, eu nunca falei que fui certo. Sim, eu fui errado em tentar resolver um problema dentro do nosso relacionamento que era o polo principal de você falar: ‘50% do relacionamento é sexo, a gente precisa ajustar isso’. Busquei ajuda, sim, só que as coisas não são rápidas assim. Quando eu já estava nessa, a gente já estava ali para o meio no final. O nosso relacionamento já estava realmente horrível. A parte sexual foi um problema nosso, sim, de eu achar que isso daqui será o que resolverá o problema do relacionamento. E aí o ego tomar e eu achar que se eu resolver isso o relacionamento vai andar", continuou.

Leandro pediu desculpas, mas para ele o relacionamento tinha outros problemas. "Nosso relacionamento realmente não deu certo. Peço desculpa, como eu já te pedi diversas vezes. Entendo o que foi o meu erro, mas entendo também que um relacionamento é feito a dois. Nosso relacionamento não terminou naquela semana. Nosso relacionamento já tinha terminado, você só não teve coragem de dizer que não queria mais", concluiu.