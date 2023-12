Catuaba é eleita a pior bebida alcoólica brasileira, aponta site

Catuaba e cachaça estão no topo das bebidas com piores avaliadas do TasteAtlas. Crédito: Boteco/ Divulgação

A catuaba, bebida brasileira alcoólica que mistura guaraná, vinho e planta homônima, é o pior drink do Brasil, de acordo com as avaliações dos leitores do site gastronômico TasteAtlas. Além dela, a cachaça e a cajuína fechavam o top 3 do ranking, respectivamente.



Segundo as avaliações do site, a catuaba recebeu nota 3,1. Na descrição da bebida, o TasteAtlas traz um breve resumo sobre o preparo da bebida. “A bebida Catuaba é uma bebida doce, de cor escura, barata e, portanto, bastante popular no Brasil.

Em segundo lugar, outra famosa bebida é mal avaliada: a cachaça, com 3,7. O destilado de cana de açúcar era conhecido anteriormente como “aguardente de cana” e sua origem remete ao início do século 17. No Ceará, há um museu dedicado à bebida.

Originária do Nordeste, a cajuína está ocupando a terceira posição (3,8) na lista de “7 piores bebidas brasileiras avaliadas”. É feita a partir do sujo do caju, que é filtrado e clarificado, resultando em um líquido dourado.

Recentemente, um ranking com as piores avaliações envolvendo pratos da culinária brasileira foi divulgado pelo TasteAltas. Nele, o cuscuz paulistano lidera a lista da pior comida do País.

Lista das piores bebidas do Brasil (TasteAtlas)

Catuaba

Cachaça

Cajuína

Tucupi

Caju Amigo

Caipiroska

Quentão