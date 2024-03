REPERCUTIU NA WEB

Cauã Reymond fica sem graça após vídeo de Simone Mendes: 'caso'

O programa Domingão com Huck, neste domingo (23), rendeu bastante meme com a passagem de Simone Mendes durante a Dança dos Famosos.

A produção do programa conseguiu resgatar um vídeo postado no canal de Simone, no YouTube com uma brincadeira entre ela e o marido, Kaká Diniz, sobre pessoas bonitas.

Para a cantora, Cauã é um dos homens mais bonitos do Brasil, e foi exibido para todo mundo no programa, deixando o artista envergonhado.

No entanto, no programa, o filho do casal, o pequeno Henry, ficou visivelmente incomodado e enciumado com o vídeo da mãe elogiando o ator. "Queria entender que brincadeira é essa com a minha mãe. Estava até queimando por dentro!", disse.