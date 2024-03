ATOR

Chance Perdomo, ator de Sabrina e Gen V, morre aos 27 anos

Chance Perdomo, ator conhecido por participar de "O Mundo Perdido de Sabrina" e "Gen V", morreu, aos 27 anos, neste sábado. (30). Em nota, representantes do artista revelam que ele foi vítima de um acidente de moto.

"É com pesar que compartilhamos a notícia do falecimento prematuro de Chance Perdomo, em consequência de um acidente de moto. As autoridades informaram que nenhum outro indivíduo estava envolvido. Sua paixão pelas artes e seu apetite insaciável pela vida foram sentidos por todos que o conheceram, e seu carinho continuará naqueles que ele mais amava. Pedimos que respeitem o desejo de privacidade da família enquanto lamentam a perda de seu amado filho e irmão", diz nota enviada a Variety.