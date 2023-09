Chico Moedas se pronuncia por meio de novo perfil e dispara: 'Peço respeito'

O influenciador Chico Moedas, que ficou mais conhecido por ter sido ex-namorado da cantora Luísa Sonza, teve de criar um novo perfil no Instagram para se pronunciar sobre a traição que cometeu há alguns dias.



O rapaz, que foi exposto na última quarta-feira (20) no programa Mais Você, iniciou o comunicado afirmando que precisava explicar o sumiço na internet, e pediu mais respeito do público, já que não era um assunto que ele gostaria de ficar comentando.