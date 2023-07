Chico Veiga se declara em aniversário de Luísa Sonza: 'Te quero todos os dias'

Apontado como affair de Luísa Sonza, o influenciador Chico Veiga parabenizou a cantora pelo aniversário de 25 anos, que ela completou nesta terça-feira (18). Chico postou fotos e se declarou na legenda da publicação. "Hoje é o dia dela, que chegou com a força de um meteoro na minha vida, separando o antes e o depois, mostrando que viver sem se entregar é um dos maiores desperdícios que podemos cometer", escreveu. Chico está fazendo sucesso na web participando em alguns streamings do YouTube e o Twitch ao lado do amigo Casimiro.

A cantora retribuiu a declaração em um comentário no post."O que me deixa sem palavras é o poder que você tem e sempre teve de me surpreender desde a primeira vez que te vi. Você é o cara mais lindo, legal, inteligente, (muito inteligente), interessante e bom que eu poderia conhecer. Me apaixonei pela sua alma, ela que me encanta. Você é calmaria na minha vida maluca e momento de paz e beleza num dia difícil. Obrigada por se importar comigo, obrigada por sempre procurar me entender e fazer mais do que você precisa só pra me ver feliz. Obrigada pela gentileza, pela sensibilidade. Obrigada por você ser você. Te amo muito e me assusta o tanto que te quero. Obrigada! Você não sabe o quanto te procurei".