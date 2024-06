FAMOSOS

Chimpanzé Bubbles, de Michael Jackson, vive em santuário luxuoso após herança milionária

De acordo com o site TMZ, Bubbles tem um fundo anual de US$ 30 mil (aproximadamente R$ 163 mil), providenciado pelo espólio de Jackson, para cobrir seus cuidados. O animal recebeu do artista uma herança de cerca de US$ 2 milhões, aplicados em rendimentos que garantem sua vida confortável.