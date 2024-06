SERTANEJO

Chrystian fez música para gravar com Marília Mendonça; saiba qual

Chrystian falou sobre seu projeto de gravar com a nova geração do sertanejo, motivo que o levou a romper a dupla com Ralf

Estadão

Publicado em 25 de junho de 2024 às 13:51

Chrystian e Marília Mendonça Crédito: Reprodução

O cantor Chrystian, que morreu no último dia 19, vítima de pneumonia, aos 67 anos, mantinha o desejo de se aproximar da nova geração de artistas sertanejos. Esse, inclusive, foi apontado pelo irmão, Ralf, para o motivo do rompimento definitivo da dupla, em 2021, segundo ele relatou em entrevista ao programa Fantástico no último domingo.

Agora, o jornalista André Piunti, especialista em música sertaneja, confirma esse movimento de Chrystian e relembra que ele chegou a fazer uma música para a cantora Marília Mendonça (1995-2021). De acordo com Piunti, Chrystian lhe mostrou a música em agosto de 2021, quando foi entrevistado em seu podcast No entanto, a cantora morreu antes que o projeto se concretizasse, em novembro de 2021.

Tratava-se de uma versão para o hit Golpes En El Corazón, do grupo mexicano Los Tigres Del Norte, formado no final dos anos 1960. Piunti descreve que Crystian havia feito algo entre "uma versão e uma tradução da música" e que, segundo sua memória, batizou a música de Falsas Promessas de Amor.

Ainda na entrevista a Piunti, Chrystian falou sobre seu projeto de gravar com a nova geração do sertanejo, motivo que o levou a romper a dupla com Ralf. "Eu quero gravar com outros artistas. Mais solto, mais livre e tal. É por aí", disse.