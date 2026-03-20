CINEMA

Chuck Norris seguirá sendo ícone indestrutível da internet

Astro de filmes de artes marciais e tema de memes morreu na quinta (19), aos 86 anos; veja memes

Doris Miranda

Publicado em 20 de março de 2026 às 21:07

Memes com o ator viraram livro Crédito: reprodução

Um dos maiores astros dos filmes de ação e artes marciais, o ator Chuck Norris, de 86 anos, morreu na quinta (19), após ter sido hospitalizado no Havaí na última quarta-feira (18). A morte foi confirmada em publicação nas redes sociais do artista nesta sexta (20). No texto, a família comunica que o falecimento ocorreu na manhã da quinta, e que o ator preferia que as circunstâncias não fossem reveladas.

“É com pesar que nossa família comunica o falecimento de nosso amado Chuck Norris. Embora ele preferisse manter as circunstâncias em privado, por favor saibam que ele estava cercado de sua família em paz. Para o mundo, ele era um artista marcial, ator, e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido devoto, um pai amoroso e um avô, irmão incrível e o coração de nossa família”, diz o texto.

Chuck Norris publicou um vídeo praticando luta com um instrutor dez dias antes de morrer. A notícia da morte foi confirmada nesta sexta-feira (20), nas redes sociais do ator. Na legenda da publicação, última feita antes da confirmação, Norris agradece o carinho dos fãs e afirma: “Eu não envelheço, subo de nível. "Hoje completo 86 anos! Nada como um pouco de ação descontraída em um dia ensolarado para se sentir jovem”, disse.

Carlos Ray Norris nasceu no Estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, no dia 10 de março de 1940. Filho de um caminhoneiro, ele começou sua trajetória quando se alistou na Força Aérea dos EUA, em 1958, e ganhou o apelido de Chuck ao ser enviado para uma base aérea na Coreia do Sul. Quando retornou, foi dispensado do serviço militar, em 1962, e abriu uma escola de caratê como lutador profissional.

Sua transição para o cinema começou ainda na década de 1960, quando conheceu Bruce Lee durante um torneio em Nova York em 1967, e os dois se tornaram amigos. Lee acabou convidando Norris para interpretar um guarda-costas no filme Arma Secreta contra Matt Helm (1968). Em 1972, se reencontrou com Lee nas telas quando interpretou seu nêmesis em O Voo do Dragão, e o sucesso de público e bilheteria alçou Norris à carreira internacional. Mais tarde, títulos como O Comboio da Carga Pesada (1977), Os Bons se Vestem de Negro (1978) e Ajuste de Contas (1981) ajudaram a sedimentar seu espaço.

Ao contrário de outros atores que faziam filmes que envolviam artes marciais, Norris, de fato, era um profissional no segmento, faixa preta em caratê, tang soo do e taekwondo, o que se destacava um grande diferencial em sua carreira. Outros títulos que se seguiram incluem a franquia Braddock: O Super Comando, inspirada em fantasias de resgate de prisioneiros de guerra, além de Código de Silêncio (1985), Comando Delta (1986) e Os Aventureiros do Fogo (1986).

A popularização de Chuck Norris como um ícone da cultura pop e figura que, por décadas, simbolizou o indestrutível no audiovisual, veio com a popular série Walker, Texas Ranger. Na trama, Norris interpretou Cordell Walker, um fuzileiro naval que se torna um Ranger, espécie de policial do Texas. A série, que evocava características do faroeste, ficou no ar por nove temporadas e 200 episódios, resultando também em um telefilme lançado em 2005.

Norris se uniu a figuras como Sylvester Stallone em Os Mercenários 2 (2012), apareceu na série de TV Havaí Cinco-0 (2020) e protagonizou o filme de ação e ficção científica Agent Recon (2024), último trabalho.

Nos último anos, Norris virou lenda na internet, associado a memes conhecidos como Norris Facts, piadas que retratam o ator como uma figura indestrutível e capaz de realizar feitos absurdos, como: “Chuck Norris não dorme. Ele espera”, e “Chuck Norris contou até o infinito. Duas vezes.”

Norris casou-se duas vezes, a primeira com Dianne Holechek, em 1958, e a segunda com a ex-modelo Gena O’Kelley, em 1998. Ele deixa a esposa e cinco filhos: Mike, Dina, Eric, Danilee e Dakota.

Família do ator não revelou causa da morte Crédito: divulgação

Chuck Norris Facts

50 Cent era 1 dólar antes de conhecer Chuck Norris.

Chuck Norris às vezes levita. É a Terra se afastando por alguns momentos dele... de medo.

Chuck Norris não pesca com iscas, varas e nem redes. Ele coloca a cesta na beira do rio, cruza os braços e olha para a água.

Chuck Norris não morreu. Ele apenas avisou à morte que estava chegando.

Suas lágrimas curam câncer — pena que Chuck Norris nunca chorou.

Chuck Norris pode carregar o celular apenas esfregando o aparelho na barba.

Chuck Norris consegue matar duas cajadadas com um coelho só.

Tentaram esculpir o rosto de Chuck Norris no Monte Rushmore, mas o granito não era duro o suficiente para sua barba.

Jesus consegue andar sobre a água, Chuck Norris consegue nadar em terra firme.

Uma vez, Chuck Norris se atrasou para a aula e a professora foi demitida por chegar cedo demais

Certa vez, a morte teve uma experiência de quase-Chuck Norris.