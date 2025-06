'Cidade de Deus' é eleito um dos melhores filmes do século em lista do NYT

VEJA TOP 10

27 de junho de 2025

O filme brasileiro Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, foi eleito o 15º melhor filme do século XXI em um ranking elaborado pelo jornal norte-americano The New York Times. A lista, divulgada nesta sexta-feira (27), foi formada a partir da votação de 500 nomes importantes da indústria cinematográfica, incluindo atores, diretores e produtores de Hollywood. >

Cada um dos votantes indicou seus dez filmes favoritos lançados desde o ano 2000. A partir dessas escolhas, o jornal compilou os dados e montou a lista com os 100 títulos mais citados, utilizando um sistema de pontuação por votos.>

Única produção brasileira a figurar no ranking, Cidade de Deus foi amplamente reconhecido internacionalmente desde seu lançamento e recebeu quatro indicações ao Oscar em 2004. O longa foi lembrado por nomes de destaque da indústria, como o ator britânico Chiwetel Ejiofor, conhecido por seu trabalho em 12 Anos de Escravidão. Sobre o impacto da obra, Ejiofor afirmou: “Na primeira vez que assisti, você sente o calor, sente o suor nas costas, sente a pressão, sente as ruas. São poucos os filmes que te colocam no meio de um ambiente com tanta precisão”.>

Entre as produções mais recentes na seleção do New York Times estão Anatomia de uma Queda (2024), que aparece na 26ª posição, e Oppenheimer (2023), em 65º lugar. O topo da lista é liderado pelo vencedor do Oscar Parasita (2019), seguido por Cidade dos Sonhos (2001), Sangue Negro (2007), Amor à Flor da Pele (2000) e Moonlight (2016).>

