Cinco escolhas seguras que fazem valer o almoço executivo

Confira sugestões de restaurantes com cardápios que têm bom custo-benefício para uma refeição mais rápida

Ronaldo Jacobina

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 12:00

Ori tem várias opções que podem ser pedidas individualmente Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

Não é todo mundo que pode se dar ao luxo de ter um almoço sem pressa nos dias considerados úteis. Muito menos arcar, todos os dias, com o custo do cardápio tradicional das boas casas do ramo, como se dizia antigamente. Daí que os menus executivos se tornaram a solução perfeita para quem quer comer bem, sem perder tempo e por um preço que cabe no bolso. Para nossa sorte, Salvador tem ótimas opções que combinam boa gastronomia, agilidade no serviço e preços justos — alguns, inclusive onde o almoço se transforma num pequeno luxo cotidiano.

Para facilitar sua vida, andei testando vários deles e selecionei cinco restaurantes que elevam o almoço de segunda a sexta-feira a outro patamar. Não que não existam outros muito bons, eles existem sim, e logo publicarei outros cinco e mais outros tantos. Por ora ficamos com estes a seguir, que elencamos em ordem alfabética para evitar uma interpretação equivocada de que fiz por ordem de importância. Garanto que todos são excelentes escolhas e estão no mesmo patamar, pode conferir:

Arancine de salmão é uma das opções de entrada do Amado Salvador Crédito: Divulgação

Amado Salvador – @restauranteamadosalvador

Recém-inaugurada no Shopping Salvador, a casa leva a assinatura dos chefs Danilo Fernandes e Edinho Engel que criaram o cardápio executivo, que lá eles batizaram de Menu do Meio-dia. Por um valor fixo de R$ 110, com direito a escolher uma entre as três opções de entradas, arancine de salmão, panzella e mix de folhas; outras três de pratos principais: risoto de gorgonzola, camarões grelhados e picadinho; e uma entre duas opções de sobremesas; pudim de doce de leite e cheesecake de manga com sorvete. Sempre de segunda a sexta-feira, exclusivamente na hora do almoço, ou seja, das 12 às 15h.

Filé à parmegiana é um dos grandes sucessos do menu executivo do Bella Napoli Crédito: Divulgação

Bella Napoli - @bellanapolibahia

Um dos restaurantes mais tradicionais e o mais antigo em atividade na capital baiana, o Bella Napoli mantém o alto padrão da cozinha italiana clássica até no menu executivo que é servido no almoço de segunda a sexta-feira. Por lá, o pacote consta de entrada, prato principal e café expresso e custa R$ 99,00. São duas opções de entradas: Croquete de cogumelos e salada caprese. Já nos pratos principais, além do clássico Filé à Parmegiana, criado na casa pela nona Ana, tem ainda a opção de uma massa, o Penne ao Ragu de toscana com funghi porcini e cogumelo de Paris. O ambiente discreto e a proximidade com o centro financeiro da cidade favorece encontros de trabalho e refeições rápidas.

Ancho na brasa é uma das opções de prato principal do Carvão Crédito: Caio Diniz/Divulgação

Carvão - @restaurantecarvao

Uma das melhores casas de carnes da cidade, o Carvão também tem um excelente executivo que por lá o chef Guto Lago batizou de Menu Criações, e que ele muda de tempos em tempos. Servido apenas no almoço, de segunda a sexta-feira, tem opções de entradas, pratos principais e sobremesas a R$ 99 por pessoa. O cliente que optar por esse menu, ainda pode escolher um drinque sem álcool da carta da casa por apenas R$ 14. Apesar do chef viver soltando a imaginação (e que imaginação!), ele segue fiel à proposta da casa e traz três opções de entradas, como o Elote Parrillado, Bolinho de abóbora e Terrine de vegetais. Já os pratos principais o cliente pode escolher entre o peixe, o bife ancho, ambos na brasa; ou o filé mignon, este, grelhado.

Medalhão de filé do Chez Bernard Crédito: Divulgação

Chez Bernard - @chezbernard

O francês que tem a vista mais linda da cidade, a da Baía de Todos-os-Santos, é também o segundo mais antigo restaurante em atividade na cidade, tem 62 anos, e segue oferecendo um serviço de primeira aliado ao cardápio assinado pelo chef Igor Almeida. Por lá, o executivo tem o nome de Menu Du Jour e oferece entrada, prato principal e sobremesa, de terça a sexta-feira por um valor fixo de R$ 115,00. São três opções para cada um dos três tempos do almoço. De entrada o cliente pode escolher entre o Queijo Brie empanado, o Creme de cogumelos frescos ou a Salada de Folhas com Vinagrete de Dijon. Já nos principais a escolha pode ser entre o Filé de Pescada Amarela Grelhado, o Medalhão de Filé Mignon ou o Ravióli Recheado de Abóbora, tranquilo.

Creme inglês com paçoca e sorvete: sobremesa do Ori Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

Ori - @orisalvador