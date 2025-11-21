AGENDA

O que fazer em Salvador no fim de semana? Shows, teatro e eventos gastronômicos movimentam a capital baiana

Mesmo com feriadão de tempo chuvoso, Salvador tem programação para todos os gostos entre sábado e domingo

Maria Raquel Brito

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:13

Fim de semana em Salvador tem shows, peças de teatro e eventos gastronômicos Crédito: Reprodução

Mesmo com o tempo chuvoso, o fim de semana em Salvador chega agitado. Seja para mergulhar na música baiana, revisitar clássicos do rock, vivenciar a potência das artes visuais ou se emocionar no teatro, a capital baiana tem programação para todos os gostos entre sexta-feira (21) e domingo (23). E o melhor: muitos deles em áreas cobertas.

Confira:

Som de Jorge com Filhos de Jorge no Trapiche Barnabé

Filhos de Jorge começa temporada de verão neste sábado (22) 1 de 6

No dia 22 de novembro, a banda Filhos de Jorge abre oficialmente sua temporada de verão com o tradicional ensaio Som de Jorge. O evento acontece no Trapiche Barnabé, a partir das 16h, e traz mais de três horas de show comandadas por Arthur Ramos, Dan Vasco e Papito Gomes, e terá área coberta para proteger o público das fortes chuvas da capital baiana.

Os ingressos estão à venda pelo TicketMaker e custam entre R$75 (meia-entrada da Arena) e R$170 (área VIP solidária). No caso da entrada solidária, é preciso levar 1kg de alimento não perecível no acesso ao evento. No repertório, sucessos da trajetória do grupo e músicas novas que prometem embalar a estação. A noite ainda conta com convidados especiais: Banda Autorais e Mamacita.

“O Beijo no Asfalto” no Teatro FARESI

"O Beijo no Asfalto” 1 de 4

Após uma estreia de grande repercussão em setembro, a montagem de “O Beijo no Asfalto”, clássico de Nelson Rodrigues publicado em 1960, retorna ao palco do Teatro FARESI para a segunda apresentação de novembro, que acontece neste sábado (22), às 20h. Os ingressos custam R$40 (meia) e R$80 (inteira).

Produzido pelo Centro Cultural Ensaio e dirigido por Fábio Tavares, o espetáculo reapresenta a obra com uma leitura contemporânea, reforçando a atualidade de suas tensões morais, afetivas e sociais.

Paralamas do Sucesso na Concha Acústica

Banda Paralamas do Sucesso se apresenta na Concha neste domingo (23) 1 de 6

No dia domingo (23), às 19h, a Concha Acústica recebe um dos maiores nomes do rock nacional. Os Paralamas do Sucesso chegam à capital baiana com “Paralamas Clássicos”, espetáculo que revisita grandes hits e celebra os 40 anos de trajetória da banda. No repertório estarão 33 faixas icônicas, como “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Alagados” e “Aonde Quer Que Eu Vá.

Os ingressos custam entre R$100 (meia) e R$200 (inteira) e estão disponíveis no Sympla e na Bilheteria do TCA (sem cobrança de taxa de serviço).

Festival da Lambreta da Mouraria

Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18) 1 de 5

Até o dia 30 de novembro, seis bares e restaurantes da Mouraria recebem o primeiro Festival da Lambreta do bairro. Participam desta primeira edição os estabelecimentos Bigu, Koisa Nossa, Mistura Perfeita, Oxente Menina, Bar da Crys e Destampa, cada um com preparos próprios da lambreta, temperos exclusivos e combinações que reforçam a identidade culinária da região.

De quinta a domingo, o festival realiza o “Esquenta do Bloco Os Internacionais”, com música e um combo especial (lambreta + petisco) criado por cada bar participante. De segunda a quarta-feira, o público conta com promoções: na compra de duas cervejas, a terceira é grátis, e ao pedir duas dúzias da iguaria, a terceira também sai por conta da casa.

Exposição “Floresta de Infinitos” na Casa das Histórias de Salvador

Em cartaz na Casa das Histórias de Salvador, no Comércio, a exposição “Floresta de Infinitos” articula arte, natureza e ancestralidade em múltiplas linguagens, através de obras de 16 artistas. A visitação acontece de terça a domingo, das 9h às 17h, com ingressos a R$20 (inteira) e R$10 (meia). Quartas-feiras têm entrada gratuita.

Com curadoria de Ayrson Heráclito, Marcelo Campos, Thaís Darzé e Tiganá Santana, a mostra tornou-se um dos grandes destaques da cena artística nacional, concorrendo entre as 20 principais mostras em museus e instituições culturais do Brasil em 2025.

Festiquilombo no Pelourinho

Olodum 45 anos 1 de 6

No domingo (23), o Largo do Pelourinho recebe o Festiquilombo 2025, ensaio do Bloco Olodum, a partir das 14h. O evento, realizado pelo Olodum em parceria com a Brahma, reúne música, reflexão e celebração no mês da Consciência Negra. É aberto ao público.

A edição de 2025 coloca em evidência a participação da mulher negra no desenvolvimento da ciência e tecnologia, ampliando a discussão sobre representatividade e igualdade racial. O ensaio homenageia os 330 anos de resistência negra, lembrando o protagonismo de Dandara, Acotirene e Aqualtune, mulheres que lutaram ao lado de Zumbi.

“Do pranto o oceano, e nadamos no amor” no MAC Bahia