O que fazer em Salvador no fim de semana? Shows, teatro e eventos gastronômicos movimentam a capital baiana

Mesmo com feriadão de tempo chuvoso, Salvador tem programação para todos os gostos entre sábado e domingo

  Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  Maria Raquel Brito

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:13

Fim de semana em Salvador tem shows, peças de teatro e eventos gastronômicos
Fim de semana em Salvador tem shows, peças de teatro e eventos gastronômicos Crédito: Reprodução

Mesmo com o tempo chuvoso, o fim de semana em Salvador chega agitado. Seja para mergulhar na música baiana, revisitar clássicos do rock, vivenciar a potência das artes visuais ou se emocionar no teatro, a capital baiana tem programação para todos os gostos entre sexta-feira (21) e domingo (23). E o melhor: muitos deles em áreas cobertas.

Confira:

Som de Jorge com Filhos de Jorge no Trapiche Barnabé

Filhos de Jorge começa temporada de verão neste sábado (22)

Filhos de Jorge por Divulgação
Filhos de Jorge por Bruno Ricci
Banda Filhos de Jorge por @oficialfilhosdejorge
Filhos de Jorge se apresenta no domingo (21) por divulgação
Igor Kannário e Filhos de Jorge por Divulgação
Banda Filhos de Jorge no Carnaval por Brenda Viana/CORREIO
1 de 6
Filhos de Jorge por Divulgação

No dia 22 de novembro, a banda Filhos de Jorge abre oficialmente sua temporada de verão com o tradicional ensaio Som de Jorge. O evento acontece no Trapiche Barnabé, a partir das 16h, e traz mais de três horas de show comandadas por Arthur Ramos, Dan Vasco e Papito Gomes, e terá área coberta para proteger o público das fortes chuvas da capital baiana.

Os ingressos estão à venda pelo TicketMaker e custam entre R$75 (meia-entrada da Arena) e R$170 (área VIP solidária). No caso da entrada solidária, é preciso levar 1kg de alimento não perecível no acesso ao evento. No repertório, sucessos da trajetória do grupo e músicas novas que prometem embalar a estação. A noite ainda conta com convidados especiais: Banda Autorais e Mamacita.

“O Beijo no Asfalto” no Teatro FARESI

"O Beijo no Asfalto”

"O Beijo no Asfalto" estreia no próximo dia 19/09 no Teatro Faresi por Divulgação
"O Beijo no Asfalto" estreia no próximo dia 19/09 no Teatro Faresi por Divulgação
"O Beijo no Asfalto" estreia no próximo dia 19/09 no Teatro Faresi por Divulgação
"O Beijo no Asfalto" estreia no próximo dia 19/09 no Teatro Faresi por Divulgação
1 de 4
"O Beijo no Asfalto" estreia no próximo dia 19/09 no Teatro Faresi por Divulgação

Após uma estreia de grande repercussão em setembro, a montagem de “O Beijo no Asfalto”, clássico de Nelson Rodrigues publicado em 1960, retorna ao palco do Teatro FARESI para a segunda apresentação de novembro, que acontece neste sábado (22), às 20h. Os ingressos custam R$40 (meia) e R$80 (inteira).

Produzido pelo Centro Cultural Ensaio e dirigido por Fábio Tavares, o espetáculo reapresenta a obra com uma leitura contemporânea, reforçando a atualidade de suas tensões morais, afetivas e sociais.

Paralamas do Sucesso na Concha Acústica

Banda Paralamas do Sucesso se apresenta na Concha neste domingo (23)

Paralamas do Suceso por @bomfimstudios
Show dos Paralamas do Sucesso na Concha Acústica, em 1990 por Lucia Correia Lima/Arquivo Correio
Paralamas do Sucesso por Tiago Caldas/CORREIO
Herbert Vianna, dos Paralamas por Tiago Caldas/CORREIO
Herbert Vianna, dos Paralamas por Tiago Caldas/CORREIO
Herbert Vianna, dos Paralamas por Tiago Caldas/CORREIO
1 de 6
Paralamas do Suceso por @bomfimstudios

No dia domingo (23), às 19h, a Concha Acústica recebe um dos maiores nomes do rock nacional. Os Paralamas do Sucesso chegam à capital baiana com “Paralamas Clássicos”, espetáculo que revisita grandes hits e celebra os 40 anos de trajetória da banda. No repertório estarão 33 faixas icônicas, como “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Alagados” e “Aonde Quer Que Eu Vá.

Os ingressos custam entre R$100 (meia) e R$200 (inteira) e estão disponíveis no Sympla e na Bilheteria do TCA (sem cobrança de taxa de serviço).

Festival da Lambreta da Mouraria

Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18)

Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18) por Bruno Concha / Secom PMS
Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18) por Bruno Concha / Secom PMS
Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18) por Bruno Concha / Secom PMS
Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18) por Bruno Concha / Secom PMS
Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18) por Bruno Concha / Secom PMS
1 de 5
Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18) por Bruno Concha / Secom PMS

Até o dia 30 de novembro, seis bares e restaurantes da Mouraria recebem o primeiro Festival da Lambreta do bairro. Participam desta primeira edição os estabelecimentos Bigu, Koisa Nossa, Mistura Perfeita, Oxente Menina, Bar da Crys e Destampa, cada um com preparos próprios da lambreta, temperos exclusivos e combinações que reforçam a identidade culinária da região.

De quinta a domingo, o festival realiza o “Esquenta do Bloco Os Internacionais”, com música e um combo especial (lambreta + petisco) criado por cada bar participante. De segunda a quarta-feira, o público conta com promoções: na compra de duas cervejas, a terceira é grátis, e ao pedir duas dúzias da iguaria, a terceira também sai por conta da casa.

Exposição “Floresta de Infinitos” na Casa das Histórias de Salvador

Em cartaz na Casa das Histórias de Salvador, no Comércio, a exposição “Floresta de Infinitos” articula arte, natureza e ancestralidade em múltiplas linguagens, através de obras de 16 artistas. A visitação acontece de terça a domingo, das 9h às 17h, com ingressos a R$20 (inteira) e R$10 (meia). Quartas-feiras têm entrada gratuita.

Com curadoria de Ayrson Heráclito, Marcelo Campos, Thaís Darzé e Tiganá Santana, a mostra tornou-se um dos grandes destaques da cena artística nacional, concorrendo entre as 20 principais mostras em museus e instituições culturais do Brasil em 2025.

Festiquilombo no Pelourinho

Olodum 45 anos

Olodum celebra 45 anos por Paula Fróes/CORREIO
Olodum celebra 45 anos por Paula Fróes/CORREIO
Olodum celebra 45 anos por Paula Fróes/CORREIO
Olodum celebra 45 anos por Paula Fróes/CORREIO
Olodum celebra 45 anos por Paula Fróes/CORREIO
Olodum celebra 45 anos por Paula Fróes/CORREIO
1 de 6
Olodum celebra 45 anos por Paula Fróes/CORREIO

No domingo (23), o Largo do Pelourinho recebe o Festiquilombo 2025, ensaio do Bloco Olodum, a partir das 14h. O evento, realizado pelo Olodum em parceria com a Brahma, reúne música, reflexão e celebração no mês da Consciência Negra. É aberto ao público.

A edição de 2025 coloca em evidência a participação da mulher negra no desenvolvimento da ciência e tecnologia, ampliando a discussão sobre representatividade e igualdade racial. O ensaio homenageia os 330 anos de resistência negra, lembrando o protagonismo de Dandara, Acotirene e Aqualtune, mulheres que lutaram ao lado de Zumbi.

“Do pranto o oceano, e nadamos no amor” no MAC Bahia

“Do pranto o oceano, e nadamos no amor” é a primeira exposição individual do artista Zéh Palito em um museu brasileiro. Em cartaz no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC) desde o dia 9 deste mês, a mostra apresenta a força estética e poética que marca a trajetória do artista, conhecido por integrar afeto, símbolos africanos e cores exuberantes em suas narrativas visuais. A entrada é gratuita e a visitação pode ser feita de terça a domingo, das 10h às 20h.

