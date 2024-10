CINEMA

Cineclube Augusto Omolu comemora Dia das Crianças com sessão especial nesta sexta (11)

Em O Melhor som do Mundo, Vinícius é um garoto que coleciona sons e busca o som perfeito

Da Redação

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 14:32

O Melhor som do Mundo Crédito: Divulgação

A ONGCasa Augusto Omolu, na Baixa de Quintas, comemora nesta sexta-feira (11), às 15h30, o dia das crianças com os meninos e meninas atendidos pela instituição, que fica na Baixa de Quintas, na comunidade do Pela Porco, uma das mais carentes de Salvador.

Além da exibição do filme “O melhor som do mundo”, do diretor Pedro Paulo de Andrade, com acessibilidade em libras, a garotada também terá uma tarde de brincadeiras, sorteio de brindes e concurso de desenhos baseado no filme.

Casa Omolu

Localizada no coração da comunidade Pela Porco, a Casa Augusto Omolu é uma organização não governamental que foi criada em 2002, pelo renomado bailarino e coreógrafo Augusto Omolu. Uma instituição comprometida com o desenvolvimento cultural e social de crianças, adolescentes e idosos. O Cineclube Augusto Omolu, portanto, é um espaço dedicado à exibição de filmes que promovem a cultura e busca proporcionar reflexão, aprendizado e entretenimento à comunidade carente onde está inserido. O projeto tem como principal objetivo fomentar o acesso à produção cinematográfica local e nacional, criando um ambiente de integração cultural e diversão através do audiovisual.

O projeto conta a direção geral de Bira Carvalho, educador, um dos coordenadores da ong, e irmão de Augusto Omolu. A produção e curadoria é de Carollini Assis, produtora e roteirista, e Valber Carvalho, cineclubista, educador e produtor do Projeto Redes Cineclubista nas Escolas. A apresentação é de Gleciara Ramos, artista plástica, educadora, cineclubista, foi presidente da União de Cineclubes e criadora do Box pela Diversidade.

O Cineclube Augusto Omolu foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia (PGBA) foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022.

SERVIÇO

Data: 11 de outubro

Horário: 15h30

Local: Casa Augusto Omolu

Endereço: R. Fortunato Benjamin Saback, 93 - Baixa de Quintas