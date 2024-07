PREMIADO EM LONDRES

Cineclube Augusto Omolu, na Baixa de Quintas, recebe curta 'Dúdú e o Lápis Cor da Pele'

Exibição será no dia 8 de julho, às 15h30

Localizada dentro da comunidade Pela Porco, na Baixa de Quintas, a Casa Augusto Omolu vai receber o curta-metragem "Dúdú e o Lápis Cor da Pele" no dia 08 de julho, às 15h30. O cine, que é uma organização não governamental criada em 2002 pelo bailarino e coreógrafo Augusto Omolu, a produção será dedicada às crianças e pré-adolescentes.

"Dúdú e o Lápis Cor da Pele" já tem mais de 1,3 milhões de visualizações no YouTube e tem sido amplamente utilizado em mostras de cinema e como material didático em escolas pelo Brasil. Em 2019, o curta foi premiado como melhor curta metragem no London ArtHouse Film Festival (LAHFF) e, em 2020, foi disponibilizado nas plataformas da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro e Minas Gerais.