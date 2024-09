CINEMA

Cinemark faz 'sessão secreta' com exibição surpresa de filme inédito

O projeto acontecerá em seis cidades pelo Brasil

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 12:35

Sessão Secreta Cinemark Crédito: Divulgação I Cinemark

Cinemas da rede Cinemark em todo o Brasil farão, no dia 4 de outubro, mais uma edição do projeto “Sessão Secreta”, em que os espectadores compram o ingresso sem saber a qual filme assistirão. Chegando lá, os cliente assistem a um filme inédito, antes do lançamento oficial acontecer.

Em Salvador, o Cinemark do Salvador Shopping participará da exibição às cegas, tenso a última sido do filme “Evidências do Amor”, protagonizado por Fábio Porchat e Sandy. Na ocasião, Porchat chegou a aparecer na sessão surpresa do Rio de Janeiro, e conversar com o público.

As principais expectativas para a próxima exibição são os filmes “Ainda Estou Aqui”, a produção indicada ao Oscar e protagonizada por Fernanda Torres, ou “Coringa: Delírio a Dois”, com Joaquim Phoenix e Lady Gaga. Ambos os longas serão lançados em breve, e poderiam fazer parte da sessão.

Além do Cinemark do Shopping Salvador, participarão também as unidades Pátio Paulista e Mooca Plaza Shopping em São Paulo, Botafogo Praia Shopping e Metropolitano Barra Shopping no Rio de Janeiro, Pier 21 em Brasília, Pátio Savassi em Belo Horizonte, RioMar Recife em Recife e Floripa Shopping em Florianópolis.