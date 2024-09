NA TELONA

Festival de cinema traz filmes brasileiros para Salvador

O festival de cinema “Os Filmes Que Eu Não Vi” chegará a Salvador em dezembro, com filmes brasileiros que foram produzidos, mas não distribuídos. As obras exibidas circularam apenas em festivais de cinema, não passando nos cinemas, na televisão ou em plataformas de streaming.

As produções selecionadas também serão exibidas no circuito da Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado da Bahia entre janeiro e maio do ano que vem, além de participarem de uma programação especial na plataforma CineBrasilJá.