CULTURA

Ciclo de cinema traz a Salvador exibição inédita e gratuita de obras de diretoras de língua espanhola

Salvador vai receber entre os dias 20 e 21 de setembro o Ciclo de Cinema 'Espaço Feminino. Pioneiras Modernas', com uma seleção de filmes dirigidos e produzidos por cineastas de língua espanhola. As sessões vão acontecer na Sala Walter da Silveira, nos Barris, com entrada gratuita.

A exibição das obras audiovisuais é uma iniciativa do Instituto Cervantes Salvador e, nesta edição, o ciclo de cinema apresenta um programa dedicado a várias diretoras que podem ser consideradas pioneiras modernas pelo seu compromisso com temas que continuam atuais, como feminismo, luta por igualdade e contra a violência de gênero. A mostra contempla produções da Espanha, Venezuela, Uruguai e México.

No dia 20, começo da programação, os longas-metragens "Tanta agua" (2012), de Ana Guevara e Leticia Jorge, e "Onde o cheiro do mar não chega" (2010), um filme de Lilian Rosado González, serão os primeiros a serem exibidos.

No sábado (21), a programação começa com "Cinzas eternas" (2006), longa venezuelano de Margarita Cadenas, e segue com "Zhao" (2008), de Susi Gozalvo. A programação será encerrada com a exibição de três curtas: "Alegre e olé", "Harta" e "Hondarrak". O Ciclo de Cinema 'Espaço Feminino. Pioneiras Modernas' já passou por Belgrado, na Sérvia, e São Paulo, no Brasil. A mostra de filmes também deve desembarcar em Hamburgo, na Alemanha, ainda este ano.