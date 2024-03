DIVERSÃO PARA A CRIANÇADA

Circo da Turma da Mônica chega em shopping de Salvador

O Circo da Turma da Mônica já desembarcou em Salvador e ficará no Shopping Paralela até o dia 15 de abril. abril. A atração está localizada no piso L1, na Praça de Eventos I.

Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e os demais membros da turma estarão trajados de bailarinas, equilibristas, mágicos e outros integrantes do circo, prontos para receber a todos com entusiasmo. No meio do shopping, um picadeiro foi preparado especialmente para os pequenos, proporcionando momentos de pura diversão.

As crianças vão poder xplorar, subir e descer, garantindo aventura. A Mesinha de Atividade reserva um local especial para que os pequenos expressem toda a sua criatividade por meio de pinturas e desenhos. Nesse universo em que tudo é uma grande brincadeira, as tendas são fabulosas pula-pulas para as apresentações dos pequenos malabaristas, e alguns obstáculos devem ser transpassados com muita alegria no kid play, além é claro da aventura que só uma grande piscina colorida de bolinhas pode proporcionar.