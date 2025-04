ENTRETENIMENTO

Clássico da saga Star Wars ganha sessão especial em Salvador com presença do Conselho Jedi Bahia

Em comemoração aos 20 anos de Episódio III – A Vingança dos Sith, filme voltou aos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (24)

Marcada para às 20h, na sala 4 do Cinemark Salvador Shopping, a exibição contará com a presença de membros do CJBA, grupo que reúne admiradores da saga em eventos culturais, encontros e ações beneficentes. O público pode esperar cosplayers caracterizados, sabres de luz e o tradicional clima de confraternização promovido pelo coletivo, que há anos movimenta a comunidade geek na capital baiana.>

Para muitos fãs, a exibição representa mais do que uma oportunidade de rever o longa: trata-se de uma experiência afetiva. É o que destaca João Marcelo Cunha, conhecido como João Jedi (@joao.jedi), ex-presidente do CJBA e atualmente apresentador no portal Omelete. “Muitos fãs não tiveram a oportunidade de viver Star Wars nos cinemas. Trazer os filmes de volta para a tela grande anima e renova a comunidade de fãs. Além disso, para mim, não existe nada melhor do que curtir Star Wars com os amigos. E essa experiência fica completa na verdadeira casa da saga: os cinemas”, afirma.>