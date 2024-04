TEATRO

Cláudia Abreu apresenta espetáculo em homenagem à escritora Virginia Woolf na capital baiana

Os ingressos custam a partir de R$ 50

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de abril de 2024 às 19:26

Cláudia Abreu traz peça de Virginia Woolf para Salvador Crédito: Reprodução

A atriz Cláudia Abreu trará para Salvador seu primeiro solo teatral, “VIRGINIA“, inspirado na trajetória e legado da escritora inglesa Virginia Woolf. As apresentações acontecem nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho, às 20h, no Teatro SESC Casa do Comércio. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e através da plataforma Sympla.

Com direção de Amir Haddad, o espetáculo rememora acontecimentos marcantes da vida de Woolf, a paixão pelo conhecimento, os momentos felizes com os queridos amigos do grupo intelectual de Bloomsbury, além de revelar afetos, dores e seu processo criativo.

A relação de Cláudia com a autora de clássicos como ‘Mus Dalloway’, ‘Ao Farol’ e ‘As Ondas’ começou em ‘Orlando’, encenação assinada por Bia Lessa, em 1989. Porém, somente em 2016, com a indicação de uma professora de literatura, que a atriz reencontrou e mergulhou de cabeça no universo da escritora. Após ler e reler alguns livros, incluindo as memórias, biografias e diários, a vontade de escrever sobre Virgínia falou mais alto.

“Eu me apaixonei por ela novamente. Fiquei fascinada ao perceber como uma pessoa conseguiu construir esta obra brilhante com tanto desequilíbrio, tragédias pessoais e problemas que teve na vida. Como ela conseguiu reunir os cacos?”, questiona Cláudia.