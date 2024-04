CULTURA

Teatro sedia bate-papo sobre mulher condenada por relações homoafetivas no século XVI

Evento será no Teatro Gamboa. Veja programação do completa do local, que segue repleta de atrações no fim de semana

Publicado em 23 de abril de 2024 às 09:00

Flora Bacelar em Elementais, que será encenado no sábado, 27 Crédito: Caio Lirio/divulgação

O Teatro Gamboa recebe nesta terça-feira (23), às 19h, a diretora Elisa Mendes para um bate-papo com o tema 'Teatro e Personagens Históricas'. O encontro fala sobre Filipa de Souza, que viveu em Salvador no fim do século XVI e foi condenada pelo Tribunal da Santa Inquisição por relacionar-se, afetiva e sexualmente, com outras mulheres. A personagem é tema do espetáculo “Filipa”, dirigido por Elisa em parceria com a atriz Camila Guilera, que conta a história dessa mulher, e também do vídeo 'Segundo Movimento', que integra o processo de criação da peça. O evento tem entrada gratuita, com foco no público interessado na história de Salvador, em artes e processos criativos e em questões de gênero e sexualidade.

Agenda também no final de semana

Na sexta-feira (26), às 19h, a dramaturga, atriz e criadora artística e documental Marlene Barreto, o músico, diretor, produtor musical, guitarrista, compositor, arranjador e professor Paulo Mutti, e a cantora Brina Costa se encontram no espetáculo 'Música, Literatura e Outros Dramas', quando conduzem os espectadores pelo universo literário feminista levantando questões e provocando reflexões. Textos, sons e canções são costurados na fluidez da improvisação. O espetáculo teve sua estreia em Lisboa. Os ingressos custam R$20/R$40, à venda na bilheteria do Teatro Gamboa a partir das 15h do dia do espetáculo.

No sábado (27), às 17h, flamenco e dança do ventre ganham protagonismo no espetáculo “Elementais”, reunindo Flora Bacelar e Laurisabel Assil em números de dança no palco do Gamboa. Elas assinam ainda a concepção e direção artística do espetáculo, que acontece em formato híbrido, com a presença de público no teatro e transmissão online através da plataforma https://www.teatrogamboaonline.com.br/. Os ingressos presenciais custam R$20/R$40, à venda na bilheteria do Gamboa a partir das 15h do dia do espetáculo. Para assistir pela plataforma, o valor é R$10/R$20, à venda no https://www.teatrogamboaonline.com.br/p/elementais.