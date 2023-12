Claudia Alencar: hospital divulga novo boletim médico da atriz após cirurgia

O novo boletim médico sobre o estado de saúde da atriz Claudia Alencar, internada desde o dia 17 de dezembro no Rio de Janeiro para tratar uma infecção bacteriana, aponta "significativa melhora nas últimas horas". A artista, de 73 anos, passou por uma cirurgia na coluna lombar nesse domingo, 24



"Ao longo do dia de hoje (segunda), ela passará por alguns testes, com o objetivo de reduzir sua sedação e retirá-la da ventilação mecânica", afirma a nota divulgada nesta segunda-feira, 25, pela Clínica São José, onde ela está internada.