RECUPERAÇÃO

Claudia Alencar passa por nova cirurgia de emergência na coluna: 'sem previsão de alta'

Após receber alta no último dia 6 de junho, depois de 6 meses internada por conta de uma infecção bacteriana, Claudia Alencar precisou retornar ao hospital para realizar uma cirurgia de emergência. Na última sexta-feira, 14, a atriz deu entrada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro e precisou passar por um procedimento na coluna.