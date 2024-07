ROMANCE

Claudia Leitte faz aniversário e ganha homenagem do marido nesta quarta-feira (10)

Claudia Leitte está completando 44 anos nesta quarta-feira (10). Nas redes sociais, além de receber homenagens dos amigos, familiares e fãs, a cantora recebeu uma declaração apaixonada do marido Marcio Pedreira, com quem está casada desde 2007.

“Hoje é dia do amor, da alegria, dia da fé. Dia da criatividade, dia da força, da inspiração. Dia do talento, do respeito. Dia da mãezona, dia da melhor esposa do mundo, dia da melhor companhia”, começou o texto em sua publicação. Em resposta a publicação de Pedreira, Claudia Leitte respondeu: “Ninguém além dele! Amor da minha vida até Jesus voltar!”.