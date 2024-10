MEMÓRIAS DE INFÂNCIA

Claudia Leitte volta a bairro onde cresceu em Salvador e reencontra vizinhos: ‘Melhores lembranças’

Através de seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou registros do passeio, que não passou despercebido pelos moradores da região e rendeu muitas fotos, inclusive com o cantor Jau, que também estava visitando o restaurante.

Em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia, Nara Amaral revelou os bastidores da visita de Claudia ao bairro da Saúde, que deixou a cantora bastante emocionada. “Ela nunca tinha ido ao restaurante, mas há três anos eu faço o buffet do trio dela. Então já havia uma promessa dela ir me visitar”.

Entre as iguarias apreciadas por Claudia durante o almoço, a chef mencionou que a artista experimentou vários pratos do cardápio, como casquinha de aratu, casquinha de castanha, chapa de frutos do mar, moqueca e ensopado de banana da terra com camarão. “Ela saiu passando pelo cardápio e provou um pouco de tudo. Ela saiu enaltecida com a comida”, brinca.