Claudia Raia posta foto com Luca e Luiz Fernando Guimarães no aniversário do ator

Nesta terça-feira, 28, Claudia Raia fez um post para celebrar o aniversário do ator Luiz Fernando Guimarães que está completando 74 anos de idade, mas quem roubou a cena foi o filho caçula da atriz, Luca.



Em uma das imagens divulgadas por ela, o bebê de nove meses aparece sorrindo no colo da atriz. Guimarães está ao lado dos dois, sorrindo também. Em outra foto, outros membros da família aparecem, incluindo Enzo Celulari, filho da atriz com Edson Celulari.