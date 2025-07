INSTITUTO CERVANTES

Clube de leitura gratuito discute obra de Atahualpa Yupanqui em Salvador

Artista argentino se tornou símbolo da música popular da América Latina

Carol Neves

Publicado em 7 de julho de 2025 às 08:48

Atahualpa Yupanqui Crédito: Divulgação

O Instituto Cervantes realiza nesta terça-feira (8), às 20h, mais uma edição do seu tradicional Clube de Leitura, desta vez dedicada à vida e obra de Atahualpa Yupanqui. Com o título "Lemos a... Atahualpa Yupanqui. Una voz indígena", o encontro gratuito propõe uma imersão na trajetória do artista argentino que se tornou símbolo da música popular da América Latina. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected]. >

Nascido Héctor Roberto Chavero, Yupanqui é reverenciado como "o pai do folclore argentino" e um dos mais importantes nomes da música do continente. Com seu violão, voz e poesia, ele deu expressão às vivências do povo indígena e camponês, tornando-se um emblema de resistência e autenticidade cultural. Sua obra atravessou fronteiras e foi interpretada por nomes como Mercedes Sosa, Alfredo Zitarrosa, Víctor Jara, Dércio Marques, Ángel Parra, Marie Laforêt e Elis Regina.>

A mediação do encontro será feita pelo escritor e músico Ignacio Azpeitia, que trará uma leitura crítica e sensível da produção de Yupanqui. Azpeitia é Doutor em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia e Mestre em Estudo de Linguagens pela Uneb. Também atua como professor formador no curso de Letras Espanhol da Unead (Uneb) e é autor de diversos textos literários. Sua trajetória entre a literatura e a música promete lançar luz sobre o impacto artístico e político do homenageado.>