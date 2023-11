Com alta temporada, Latam terá mais de 560 voos extras para a Bahia

A Latam, observando a alta temporada na Bahia, decidiu programar 562 voos extras com origem ou destino nos aeroportos de Salvador, Ilhéus, Porto Seguro e Vitória da Conquista entre 1º de dezembro de 2023 e 31 de janeiro de 2024.



A companhia aérea pretende transportar no estado, durante o período das férias de fim de ano, um total de 380 mil passageiros em mais de 4 mil pousos e decolagens.



Com o verõ chegando, a empresa vai operar operar voos diretos entre Salvador e outros cinco aeroportos: São Paulo/Congonhas (47 voos semanais), São Paulo/Guarulhos (42 voos semanais), Brasília (17 voos semanais), Fortaleza (14 voos semanais), Rio de Janeiro/Santos Dumont (14 voos semanais em dezembro) e Rio de Janeiro/Galeão (14 voos semanais em janeiro).