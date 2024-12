NO BARBALHO

Com aulas gratuitas de teatro, dança e mais, Barracão das Artes abre inscrições em Salvador

Atualmente mais de 120 jovens, jovens adultos e adultos participam das atividades

Carol Neves

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 13:36

O Barracão das Artes, em Salvador, está com inscrição e seleção abertas para novos participantes das turmas do Núcleo de Teatro físico poético e as linguagens artísticas integradas: teatro, dança afro e contemporânea, danças urbanas, artes circenses (tecido aéreo, lira, trapézio e acrobacias), capoeira, música, percussão e canto. As atividades acontecem no espaço do projeto, que fica dentro do Forte do Barbalho, no Barbalho, na capital baiana.

Os interessados podem se inscrever até 27 de dezembro, e as atividades começam em 13 de janeiro do ano que vem. A inscrição acontece através de um formulário on-line.

Serão selecionados também participantes que já tenham alguma experiência artística (teatro, canto, dança, artes circenses) para participação no espetáculo cênico musical "Caymmi e o Mar", que retornará em seu quarto ciclo de apresentações.

Fazem parte do grupo de artistas e de instrutores das oficinas: Fábio Viana (diretor teatral, arte educador, professor, coordenador geral), Fernando Konday (técnico de luz e som, arte educador, mobilizador social e técnico geral do Barracão das Artes) Jerusa Deró (atriz, bailarina, arte educadora e instrutora de teatro físico e dança), Zitta Carmo (atriz, arte educadora, professora e diretora teatral), Wellington Reis (instrutor e coreógrafo de contact improvisacion e dança contemporânea), Pedro Ivo Ivo Santos (instrutor de dança afro contemporânea), Vitor Adorno (Capoeira), Rafael Bandeira (artista circense, técnicas para tecido aéreo, lira e acrobacias), Marcus Musk (instrumentista, músico percussionista, arte educador), Jeanne Vox e Claudia Sisan (canto e expressão vocal).

14 a 27 de dezembro Crédito: Divulgação

O artista-educador Fábio Viana, diretor do Barracão das Artes e do Núcleo das oficinas, diz que projetos como esse são essenciais para a a reinserção social do público-alvo do projeto, abrindo espaço para o surgimento de novos artistas cidadãos. Ele também destaca a importância do projeto para ressignificar o espaço físico do Forte do Barbalho, que estava abandonado.

Atualmente mais de 120 jovens, jovens adultos e adultos participam das atividades no Barracão das Artes, que também oferece atividades esportivas como karatê e boxe para crianças, adolescentes e jovens.

"Almejamos que os participantes se sintam protagonistas de um novo capítulo em suas histórias, cada um com suas vivências, experiências e aptidões. O projeto pretende tocar naquilo que é a base para qualquer relação construtiva social e cultural: a criatividade e o vigor que habitam nesses cidadãos em suas idades e histórias diversas", diz Viana.

Sobre o Barracão das Artes

O Barracão das Artes, é um espaço de formação, difusão, criação e produção artística, que está instalado no Forte do Barbalho desde o início de 2011. A ocupação cultural é um espaço de fusão de linguagens - filosofia, teatro, dança, artes circenses, performance, artes plásticas, moda e música e é também a Casa do Bando de Teatro Sem Nome, do Núcleo de Teatro Físico Poético Ritual e de muitos outros artistas e criadores das artes da cena soteropolitana, baiana e brasileira. O Espaço serviu também para abrigar a equipe de produções cinematográficas como o filme Irmã Dulce, dentre outros.

INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÕES (SELEÇÃO) – PRIMEIRO SEMESTRE – NÚCLEO DE TEATRO E ARTES INTEGRADAS – BARRACÃO DAS ARTES

Inscrições: 15 de dezembro a 27 de dezembro

Período das aulas: 13 de janeiro a 18 de junho

Link para inscrição clique aqui

Inscrições gratuitas