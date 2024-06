Com baianos indicados, Prêmio da Música Brasileira acontece nesta quarta (12); saiba como assistir

A 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira (PMB 2024) acontece, nesta quarta-feira (12), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia, que será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil, Globosat + Canais Ao Vivo e pelo canal do Prêmio da Música Brasileira no YouTube, a partir das 20h45, conta com vários baianos entre os indicados.