Com baianos Saulo e Del Feliz, Brazilian Day Japan celebra cultura nordestina

Com baianos Saulo e Del Feliz, segunda edição do Brazilian Day Japan celebrou a cultura nordestina. Crédito: Fotos: Silvio Mori e Alex Santos/Divulgação.

A segunda edição do Brazilian Day Japan repetiu o sucesso do ano anterior, desta vez celebrando a cultura brasileira no coração do Japão, com especial destaque à música e à cultura nordestinas.



No total, mais de 15 mil pessoas prestigiaram o evento realizado em Hamamatsu (Shizuoka), que contou com mais de 30 atrações artísticas e culturais. Entre elas, destaques para o axé e o forró da Bahia, com Saulo e Del Feliz fazendo a galera dançar e cantar sucessos em seus shows.

Para o organizador do evento, Mario Makuda, os três dias foram de alegria e os 115 anos de Imigração Japonesa no Brasil não poderia passar em branco, tinha que ser enaltecido também em solo nipônico, justamente pela ligação entre os dois países.

“Temos dois milhões de descendentes lá no Brasil e 220 mil brasileiros aqui, esses laços são sanguíneos e não podemos negar, nos precisávamos deixar este legado”, declarou.

Além das apresentações, as inúmeras barracas de alimentação ofereciam uma verdadeira viagem gastronômica pelo Brasil, com pratos típicos de diferentes regiões. Os sabores autênticos encantaram os visitantes, que puderam experimentar desde acarajé até churrasco brasileiro.

A musicalidade esteve em alta, da música popular brasileira (MPB) com Lisa Ono, Duo Sammity e Roberto Casanova e Mika, passando pelo pop rock com Danilo Arruda, Rê Munhoz e Jeff Paul, Banda AMFM e Banda Dahu. O rap foi representado pelo japonês Tomohiko (Baile de Tokyo) e a turma do H2O, já o pagode contou com a apresentação do Pulga Percusão e do grupo Pagode do Ramos. O sertanejo não poderia faltar, ficando por conta da dupla Campo Novos e Paulista.

O calor forte do dia não desanimou ninguém. Pelo contrário: criou um clima de festa e alegria. As pessoas se refrescaram com bebidas geladas e continuaram aproveitando as atrações do evento, que contou ainda como axé do Bloco Barravento e o piseiro comandado pela Nayara Vanyse e sua banda.

O evento deste ano contou com presença do cantor nikkei Joe Hirata que veio exclusivamente para se apresentar no Brazilian Day Japan Hamamatsu e do cantor japonês com forte ligação com o Brasil, Miyazawa Kazufumi.

As apresentações de Del Feliz e Saulo fecharam a festa com chave de ouro. O encerramento, inclusive, foi com ao som do compositor de ‘Raiz de Todo Bem’, que com sua energia contagiante levou os ‘foliões’ ao delírio.