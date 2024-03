ESTUDANTE DE DIREITO

Com fuzil na mão, Jojo Todynho movimenta redes sociais: ‘Delegada vai dar trabalho’

Na postagem, a cantora marcou o Black Force, um centro de treinamento e formação de operações especiais militares, que fica localizado em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Um módulo de um curso no local custa, em média, R$ 890.

Nesta semana, o nome de Jojo Todynho também foi um dos assuntos mais comentados nas redes. Isso porque a cantora utilizou seu perfil oficial do Instagram para alfinetar o jornalista Leo Dias. Todynho ficou incomodada com uma matéria em que o colunista dizia que a cantora não estaria frequentando as aulas da faculdade de Direito.