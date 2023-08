Com L7NNON, Tropkillaz, Afrocidade e Attoxxa, Salvador recebe festival Tamo Junto Nesse Game

Com shows, competições de alto nível de modalidades olímpicas, aulas de yoga, bate-papos sobre assuntos variados e apresentações de skate, o Centro de Convenções de Salvador recebe entre os dias 23 e 27 de agosto o festival ‘Tamo Junto Nesse Game’.



Promovido pelo Banco do Brasil, e aberto ao público, L7nnon e Tropkillaz, entre outras atrações musicais, ditam o do evento.



Na parte esportiva, o festival contará com eventos de quatro modalidades olímpicas. Vôlei de praia, com disputas no TOP 12 e Aberto; surfe, que receberá a 3ª etapa do QS 3000 da WSL (World Surf League); corrida de rua, do Circuito Banco do Brasil; e skate, com um esquenta para o Circuito Nacional de Skate, com grandes nomes da modalidade, como Bob Burnquist, Raicca Ventura, Augusto Akio e Felipe Nunes.