TARTUFO

Comédia de Molière estreia nesta sexta (17), na Sala do Coro do TCA

Versão baiana fica em cartaz até 1º de fevereiro

Tharsila Prates

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 13:36

Peça Tartufo Crédito: Divulgação Caio Lírio

O espetáculo Tartufo – O Impostor, célebre comédia do dramaturgo francês Molière, ganha montagem baiana e estreia nesta sexta-feira (17), na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. A peça fica em cartaz até 1º de fevereiro, de quinta a domingo, às 20h, sendo que aos sábados há sessões duplas, às 17h e às 20h. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

Realizada pela Companhia Os Argonautas, a montagem celebra os 25 anos de atuação do grupo, fundado em 1999, em Salvador. O projeto foi contemplado pelos editais da Lei Paulo Gustavo e tem apoio do governo do estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura.

Fiel ao texto clássico, mas com adaptações que atendem ao momento contemporâneo, a peça retrata a hipocrisia moral e religiosa na figura da personagem-título. Tartufo, um falso religioso, consegue, com sua aparente fé e devoção, enganar Orgon, passando a viver em sua casa e a controlar a vida de toda a sua família.

A trama se desenrola entre situações cômicas e desencontros amorosos, uma vez que Orgon deseja casar sua filha com Tartufo, mas os demais familiares irão desmascarar o impostor para tentar impedir o matrimônio. Entre as novidades da versão baiana está a inserção de músicas e de cenas em direta comunicação com a plateia.

O espetáculo também comemora os 30 anos de carreira de Marcelo Flores, que, além de dirigir a peça, interpreta o próprio Tartufo. Além dele, o elenco conta com Alethea Novaes, Celso Jr., Beatriz Conceição, Marcos Barreto, Rapha Gouveia e Tiago Querino.

“Uma das coisas que nós, Os Argonautas, mais gostamos de fazer é adaptar e revitalizar obras clássicas. Nós apresentamos a estética original da obra, mas aproximando ela da realidade brasileira e dos dias de hoje, ainda que a essência do texto clássico seja, justamente, o seu caráter de atualidade que se perpetua no tempo”, explica Marcelo, um dos fundadores d’Os Argonautas.

Para ele, a expectativa da estreia está diretamente relacionada ao clima de celebração, já que humor, alegria e crítica social são elementos fortemente presentes tanto em Molière quanto em Os Argonautas.

Outra fundadora da companhia de teatro, Alethea Novaes lembra que Tartufo é o décimo espetáculo inédito realizado pelo grupo e tem um significado especial e oportuno. “A escolha de Tartufo tem bastante a ver com a temática, que traz reflexões bem-humoradas e dialoga muito com o tempo em que vivemos, além de ser uma dramaturgia deveras desenvolvida e perspicaz”, pontua Alethea.

A versão baiana de Tartufo promete colocar em xeque a perigosa associação da religião com o poder, pauta que vem ganhando repercussão no debate público. Os chamados valores tradicionais da sociedade – família, moral, dinheiro e religião – são as cartas que Molière embaralha com astúcia em seu jogo engenhoso de crenças, paixões, golpes, mentiras e fé cega.

Serviço Espetáculo Tartufo – O Impostor:

Dias: 17 de janeiro a 1º de fevereiro (de quinta a domingo)

Horários: quintas, sextas e domingos, às 20h, e sábados, às 17h e às 20h

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Entrada: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)