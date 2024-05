Comida di Buteco revela o campeão da 16ª edição do concurso em Salvador

O prato ‘Delícia enroladinha’ do Boteco da Mídia conquistou o título de campeão do concurso “Comida di Buteco” 2024. Localizado na Rua Nadir Mendonça, nº16 – Pituaçu, em Salvador, o buteco se destacou entre 56 concorrentes espalhados por 35 bairros de Salvador e Lauro de Freitas, marcando presença no maior evento de botecos do país.