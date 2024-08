BEBIDA QUENTE

3 receitas de chá de açafrão e os benefícios para a saúde

Chá de açafrão

Chá de açafrão com hortelã e casca de laranja

Ingredientes

Modo de preparo

Assim que a água começar a ferver, desligue o fogo e adicione o açafrão em pó, as cascas de laranja e as folhas de hortelã à panela. Tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos, permitindo que os sabores sejam liberados. Depois, coe a bebida para remover as cascas de laranja e as folhas de hortelã. Adicione mel e gotas de limão para realçar o sabor. Sirva o chá ainda quente.