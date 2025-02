comida

3 receitas de drinks para o Carnaval

Veja como preparar bebidas deliciosas e refrescantes para aproveitar a folia

O Carnaval está chegando e, com ele, a chance de se jogar na alegria dos bloquinhos de rua, festas ou encontros em casa. Para aguentar o calorão típico da estação, nada melhor do que drinks refrescantes, fáceis de fazer e cheios de sabor. Combinando frutas, especiarias e bebidas alcoólicas (ou não), são uma ótima maneira de inovar e transformar momentos simples em algo especial. >

Gin tropical

Ingredientes

Modo de preparo

Encha uma taça com gelo e mexa para gelar. Adicione o gin, a água tônica e o zimbro. Decore com as cascas de laranja e limão. Adicione a rodela de limão-cravo e misture suavemente. >