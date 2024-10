SAÚDE

5 receitas com alimentos ricos em vitamina B12

Aprenda a preparar pratos nutritivos e saborosos para fortalecer a saúde

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 12:00

Coração de frango com molho cremoso Crédito: Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

A vitamina B12 é essencial para o bom funcionamento do organismo e desempenha um papel crucial na formação de glóbulos vermelhos e na função cerebral. Sua deficiência pode causar sintomas como cansaço extremo, falta de ar e problemas neurológicos e, ao contrário do que muitos possam pensar, afeta tanto vegetarianos quanto não vegetarianos. Para evitar estes problemas, consumir alimentos ricos na substância é essencial.

Pensando nisso, a seguir, selecionamos 5 receitas ricas em vitamina B12 para você incluir no seu cardápio. Confira!

Coração de frango com molho cremoso

Ingredientes

500 g de coração de frango limpo

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

200 ml de creme de leite

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de manteiga

Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os corações de frango e refogue até dourarem. Em um recipiente, dilua o amido de milho no leite e despeje sobre os corações. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o molho reduzir, mexendo sempre. Desligue o fogo, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.

Fígado bovino acebolado

Ingredientes

500 g de fígado bovino higienizado, sem as veias e nervos e cortado em tiras

1 cebola descascada e fatiada

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de água

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de chá de sal

3 ramos de salsinha picados

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade do fígado e refogue por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Transfira as tiras de fígado refogadas para um recipiente e adicione mais 1 colher de sopa de azeite a panela. Acrescente o restante da carne e repita o mesmo processo. Retire a carne da panela e regue novamente com o restante do azeite. Junte a cebola e refogue até dourar levemente. Disponha o fígado sobre ela, tempere com sal e cubra com a água e suco de limão. Cozinhe até obter um molho ralo e desligue o fogo. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Salmão grelhado com amêndoas

Ingredientes

2 postas de salmão

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de lemon pepper

3 ramos de alecrim

50 g de manteiga

50 g de amêndoas laminadas

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as postas de salmão e tempere com sal, suco de limão, lemon pepper , azeite e alecrim. Transfira para uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione as amêndoas e doure. Após, retire o peixe do forno. Despeje as amêndoas sobre ele e sirva em seguida.

Macarrão com atum e molho de tomate Crédito: Imagem: KANGIITALY | Shutterstock

Macarrão com atum e molho de tomate

Ingredientes

300 g de macarrão rigatoni

300 g de atum no azeite desfiado

400 g de molho de tomate

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

10 tomates-cereja cortados ao meio

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o rigatoni e cozinhe até obter uma consistência al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte os tomates-cereja e refogue por 4 minutos. Junte o molho de tomate e cozinhe até reduzir. Por último, coloque o atum e o macarrão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva com a salsinha.

Cogumelo recheado com queijo

Ingredientes

8 cogumelos portobello

125 g de queijo muçarela picado

15 azeitonas pretas sem caroço e picadas

4 tomates sem sementes e picados

1 dente de alho descascado e amassado

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo